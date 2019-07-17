تركيا: لا نستطيع اتهام "العمال الكردستاني" بحادثة الاغتيال

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة لن توجه اتهاما لحزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم المسلح الذي استهدف مطعما في أربيل، وأسفر عن مقتل شخصين بينهم موظف في القنصلية التركية، قبل كشف ملابسات الهجوم.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغلو اليوم الأربعاء في تصريحات للصحافيين إن "موظف القنصلية التركية تعرض لهجوم 3 مسلحين أثناء تواجده في المطعم"، مضيفا "نواصل اتصالاتنا مع أربيل وبغداد".

وتابع أوغلو "لا نستطيع أن نوجه أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني قبل كشف ملابسات الحادث لأن الهجوم استهدف عراقيين اثنين في المطعم".

وأدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء موظفين من القنصلية التركية بأربيل شمالي العراق.

وعلق أردوغان على الحادث على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا "أدين الاعتداء التعسفي على موظفينا القنصليين في أربيل. أتمنى رحمه الله لموظفنا الذي استشهد في الهجوم".

وأضاف "نحن نواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية لضمان العثور على مرتكبي الهجوم بسرعة".

وأكدت الخارجية التركية اليوم الأربعاء مقتل موظف بقنصليتها في إطلاق نار بأربيل.

وأضافت في بيان لها: نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم.