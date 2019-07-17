زاخاروفا: الجيش الأمريكي يخطط لزيادة عدد مجندي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن قيادة القوات المسلحة الأمريكية تخطط لزيادة عدد مجندي الشركات العسكرية الخاصة في المناطق الشمالية من سوريا، في ظل تقليص عدد قواتها.

موسكو - سبوتنيك. قالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، إن "قيادة القوات المسلحة الأمريكية، فيما يتعلق بالتقليص المزمع لوحداتها العسكرية في سوريا، تتصرف بشكل غريب، أي أنها تزيد من عدد مجندي الشركات العسكرية الخاصة في الشمال والشمال الشرقي [من سوريا]".

وأشارت إلى أن عدد مجندي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا يتجاوز الـ4 آلاف شخص، وفي النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو الماضي، وصل 540 شخصًا إلى سوريا، بما في ذلك و 70 ممثلاً من هيئة قيادة ومدربين.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، أن "المهام الرئيسية للشركات العسكرية الخاصة هي تدريب القوات القتالية الموالية لواشنطن، وكذلك رجال أمن منشآت البنية التحتية للنفط والغاز وتوفير الحماية"، مشيرة إلى أن القيادة المركزية المتحدة للقوات المسلحة الأمريكية تعمل على نشاط قيادة الشركات العسكرية الخاصة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي( المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا.

هذا وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، في الـ11 من شهر شباط/فبراير الماضي، أنه من المحتمل، أن تبدأ واشنطن خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذاً لأمر الرئيس دونالد ترامب.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا منذ عام 2014، ويتواجد التحالف الدولي في سوريا بدون إذن من السلطات السورية.