زاخاروفا: يجب ضمان مشاريع تغيير تخصص منشآت "فوردو وأراك" الإيرانية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يجب على جميع المشاركين في خطة العمل النووية الإيرانية الشاملة المشتركة، أن يكونوا ضامنا جماعيا لمشاريع تغيير تخصص المنشأة في فوردو وتحديث المفاعل في أراك.

موسكو - سبوتنيك. قالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء "نعتقد أن جميع الدول المشاركة حاليا في الصفقة النووية يجب أن تعمل كضامن جماعي للمشاريع المتفق عليها".

وتابعت "تعد تلك المشاريع جزءا لا يتجزأ من الاتفاقيات، ويجب إظهار المشاركين في الاتفاق النووي، استعدادهم للعمل معا من أجل تحقيق المزيد، بغض النظر عن إجراءات العقوبات، والخطوات غير القانونية أحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة".

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة" بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وأعلنت إيران بدء زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 3.67 بالمئة، مهددة بالعودة لمرحلة ما قبل الاتفاق النووي حال لم تنفذ الدول الأوروبية تعهداتها.

وأعلنت الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/ مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.