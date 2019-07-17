ريابكوف: لا يوجد تقدم حتى الآن بشأن توقيت الاجتماع الوزاري لدول "الخماسية" وإيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغى ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن بشأن توقيت الاجتماع الوزاري لدول "الخماسية" وإيران حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا يوجد أي تقدم".

هذا وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أن موسكو مستعدة للقاء "الخماسية" وإيران لمناقشة خطة العمل المشتركة للبرنامج النووي الإيراني على مستوى الوزراء عند التوصل لاتفاق حول ذلك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/ مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] وإيران في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران والدول المتعاملة معها اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس من العام نفسه.

وقد عارض باقي أعضاء الوسطاء الدوليين "الخمسة" هذه الخطوة من الولايات المتحدة. وأعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران.