بيان الهدنة في دونباس يتضمن تدابير جديدة للامتثال بوقف إطلاق النار

صرح مندوب روسيا الدائم في مجموعة الاتصال بشأن التسوية في دونباس، بوريس غريزلوف، اليوم الأربعاء، أن البيان المتعلق بالهدنة التي تبدأ 21 تموز/ يوليو، الذي اعتمدته مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا يتضمن تدابير إضافية لزيادة فعالية الالتزام بوقف إطلاق النار.

مينسك - سبوتنيك. وقال غريزلوف للصحفيين "تبنت مجموعة الاتصال بيانا بشأن نظام وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى - الهدنة الصيفية التي تبدأ في 21 تموز/ يوليو 2019؛ ويشمل إعلان الهدنة تدابير إضافية لزيادة فعالية الالتزام بنظام وقف إطلاق النار".

هذا وأعلن الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارتن سايديك، اليوم الأربعاء، أن المشاركين في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الوضع في دونباس صادقوا على هدنة جديدة لأجل غير مسمى ابتداءً من 21 تموز/يوليو.

من جانبه أكد متحدث باسم الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك (المعلنة من طرف واحد)، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات مستعدة للالتزام بالهدنة الجديدة في دونباس التي تدخل حيز التنفيذ من 21 تموز/ يوليو.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، (المعلنتين من جانب واحد)، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام . ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.