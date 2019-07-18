الخارجية الألمانية: تحقيق سلام دائم في أوروبا يمكن فقط بالتعاون مع روسيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إن تحقيق سلام دائم في أوروبا يمكن فقط بالتعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن الحوار مع موسكو ضروريا.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف ماس: "على الرغم من أن لدينا الآن آراء مختلفة اختلافا جوهريا حول العديد من القضايا، لا يزال الحوار مع روسيا ضروريا، وبدون موسكو، لن نكون قادرين على الإجابة على الأسئلة الملحة للسياسة العالمية، ولن نحقق سلاما دائما في أوروبا إلا إذا تعاوننا". وفقا للخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الألمانية.

وأشار ماس إلى أنه سيبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم، كيفية الحفاظ على اتفاق إيران النووي، وآفاق الحد من الأسلحة والوضع في شرق أوكرانيا.

ولفت ماس إلى أن حوار سانت بطرسبورغ هو رابط مهم بين مجتمعاتنا، لأنه في الاوقات الصعبة سياسيا نحتاج إلى تطوير المزيد من التعاون بين الشعوب في بلادنا".

هذا وتعقد في يومي 18/19 تموز/يوليو الحالي الجلسة العامة الثامنة عشر للمنتدى الروسي الألماني "حوار سانت بطرسبرغ" في ألمانيا.

كما لفتت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق إلى أن لافروف وماس، سيشاركان في حفل افتتاح المنتدى العام الروسي الألماني "حوار بطرسبورغ"، سيقدمان تقريرين في إطار المنتدى حول موضوع "التعاون كفكرة مهيمنة من أجل أوروبا مسالمة. مساهمة المجتمع المدني في روسيا وألمانيا".