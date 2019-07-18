سر الطائرة الـ15 التي حطت في الأراضي التركية

وصلت الطائرة الـ15 إلى الأراضي التركية، وحطت في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" إن الطائرة حملت معدات من منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي والصاروخي.

وهبطت الطائرة في قاعدة "مرتد" الجوية بأنقرة في اليوم السابع من شحن معدات "إس-400" إلى تركيا.

وتنتج منظومة "إس-400" شركة "ألماز-أنتي" الروسية.

وأعلن الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكداً على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا. فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية إن "ثلاث طائرات محملة بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية".

وكشفت الجلسة الأخيرة في الكونغرس الأمريكي خلال الاستماع للسيناتور مارك إسبر عن خشية الولايات المتحدة من منظومة "إس 400" الروسية التي من الممكن أن تهدد عمل مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

وأصدر موقع الكونغرس الأمريكي تفاصيل اللقاء مع السيناتور مارك إسبر الذي رشحه الرئيس الأمريكي لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، حيث أشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية برنامج المقاتلة "إف 35" وبرامج الناتو العسكرية من التهديدات، والتي ظهرت بعد قيام أنقرة بشراء منظومات "إس 400" الدفاعية من روسيا.

وأكد إسبر أن تركيا لا يمكنها الحصول على خدمات مقاتلات "إف 35" الأمريكية في وقت تسلمت فيه منظومات "إس 400" الروسية، لأن ذلك يمثل تهديدا كبيرا للسلاح الجوي الأمريكي من خلال كشف قدرات الطائرة من خلال السلاح الروسي الذي بحوزة الجيش التركي.