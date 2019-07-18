سلاح الجو التركي يدمر أهدافا في العراق

دمر سلاح الجو التركي عددا من الأهداف التابعة لحزب العمال الكردستاني في غارة على شمالي العراق.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن "سلاح الجوي التركي شنّ غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "قنديل" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

وأدت الغارة إلى تدمير أسلحة ومخابئ وتحصينات تابعة للمنظمة".

وأطلقت تركيا عملية "المخلب" في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت الماضي، إطلاق عملية "المخلب 2" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "كنتيجة لتطورات عملية المخلب —1 المستمرة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات التركية مساء الجمعة عملية المخلب –2 في مناطق مختلفة يتمركز فيها الإرهابيون أيضا"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت: "تستمر العملية كما هو مخطط لها بدعم من سلاح القوات الجوية والبرية".

وأشارت الوزارة إلى استمرار عملية "المخلب —1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لـ"بي كا كا" في منطقة هاكورك.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، حسب ما ذكرته أنقرة.