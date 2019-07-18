اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق خاقان عباسي

قال متحدث باسم مجلس المساءلة الوطني في باكستان إنه تم إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي اليوم الخميس.

ولم يقدم المتحدث باسم المجلس المعني بمكافحة الإرهاب تفاصيل لوكالة رويترز عن أسباب الاعتقال.

خاقان عباسي، سياسي باكستاني ورئيس وزراء باكستان في الفترة بين أغسطس/آب 2017 حتى مايو/أيار 2018، وعضو في الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز).

شغل منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في وزارة الشريف الثالثة من عام 2013 إلى عام 2017، وشغل لفترة وجيزة وزير التجارة في حكومة جيلاني في عام 2008.

عباسي رجل أعمال ثري وخبير معروف في مجال الطيران في باكستان. في عام 2003 أسس شركة كيران إيربلو ليمتد، حيث شغل منصب رئيسه الأول حتى عام 2007، وفي وقت لاحق أصبح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الطيران.

في 1 أغسطس 2017 انتخب عباسي رئيس وزراء باكستان من قبل الجمعية الوطنية، وهزيمة منافسه قمر من حزب الشعب الباكستاني، بنتيجة 221 صوتًا إلى 47.