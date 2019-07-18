وزير الدفاع التركي يصل إلى الحدود مع سوريا

تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وحدات تركيا العسكرية بالقرب من الحدود مع سوريا.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" إن جولة وزير الدفاع التركي رافقه فيها رئيس الأركان يشار غولر وقادة من القوات البرية والبحرية والجوية.

زيارة طارئة.. وزير الدفاع التركي يتفقد وحدات عسكرية قرب سورياhttps://t.co/M9TFs7V8rr pic.twitter.com/8GgdKzuL1Q — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 18, 2019

واستقبل عدد كبير من الضباط وزير الدفاع لدى وصوله إلى مقر الوحدات العسكرية.

وناقش أكار معلومات عن فعاليات الوحدات العاملة قرب الحدود السورية، من الضباط المسؤولين على إدارة الوحدات.