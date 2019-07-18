قطيع من الخرفان في رحلة وسط باريس

وصل إلى مركز العاصمة الفرنسية باريس قطيع من الخرفان، بعدما قطع مسافة 140 كيلومترا.

انطلقت الخرفان، في 6 تموز/يوليو الجاري، من حديقة في مدينة سان دو ني، لتقطع مسافة تقدر بـ140 كيلومترا لتصل إلى ضفاف نهر السين. مسار الخراف تخلله فعاليات ثقافية وبيئية بالمناسبة عبر كامل البلديات قبل أن يحل في قلب العاصمة باريس.

© AFP 2019 / قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019

نظرا لكونه مهرجانا زراعيا وثقافيا وبيئيا متنقلا، فقد علقت سلطات المدينة كل اللقاءات الزراعية في العاصمة باريس التي بدات منذ سبتمبر.

الفعالية تركت اندهاشا بين الباريسيين والسياح الذين تفاجؤوا بالحدث غير المألوف، إذا قال أحدهم: "أمر غريب أن ترى الخرفان هنا خارج مكانها الطبيعي". قالت سائحة من جمهورية الدومينيكان والتي أخذت سيلفي مع نعجة، ووضعت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقة بعبارة: "أنا لم أشاهد خروفا عن قرب في حياتي، شاهدتهم فقط في الأفلام".

" توصيل جميع المساحات الخضراء" هي الفكرة الرئيسية من الفعالية والتأكد من أن الأعشاب صالحة للأكل من أجل الأغنام وسط ترحيب من السكان.

" أمر رائع، الخرفان هي أروع آلات قص للأعشاب، رأيتها في حياتي"، قال ساكن في أحد العمارات المجاورة.

فيما أكد آخر على غرابة الحدث: "الأمر الذي يثير الاهتمام هو رؤية الحيوانات وهي تغزو الفضاء العمراني".

الأطفال بدورهم وجدوا أنفسهم لأول مرة يلعبوا في حديقة التسلية غير بعيد من الخرفان التي زارتهم في الحديقة.

© REUTERS / Philippe Wojazer قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019

المبادرة جاءت من جمعية ركاب الدراجات الهوائية بمساهمة مدينة باريس، وجمعية الرعاة الحضريين ووسائل الإعلام الثقافية، التي ترى في المزج بين الفضاء الحيواني والعمراني خطوة توعوية لقضية السيارات التي احتلت العالم الحضري، حسب تبيرهم.

فيما عبر آخروين عن انزعاجهم من القضية والتي خلقت لهم مشاكل في حياتهم اليومية، إذ قال أحدهم: "خلال ساعة من الزمن لم أتمكن من التقدم سوى كيلومترين، الخرفان كانت تأكل طوال الوقت".

فيما أضاف آخر: "من الغريب أن ترى قطيع من الخرفان تقوم بغلق مخرج الميترو، حتى نحن أصبحنا قطيعا".

للخرفان مكان في المدينة

القائمون على الفاعالية أكدوا أن الهدف من الفعالية هو إظهار للناس أن الخرفان لها مكان في المدينة، ويمكنها أن ترعى في كل مكان، في كل مكان يمكن أن نمر منه، كلما كانت حياة طبيعية.

في الشوارع، تم تأطير معبر الخراف من قبل رجال الشرطة تحت صافرة الرعاة المبهجة مع مزيج من أصوات الخرفان والسيارات.

Пастух ведет овец во время перегона скота в Париже, Франция © AFP 2019 / Martin Bureau

قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019 © AFP 2019 / Martin Bureau

قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019 © AFP 2019 / Martin Bureau

قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019 © REUTERS / Philippe Wojazer

قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019 © AFP 2019 /

قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019 © AFP 2019 /

قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019 © AFP 2019 / 1 / 7 © AFP 2019 / Martin Bureau Пастух ведет овец во время перегона скота в Париже, Франция

وتأتي هذه العملية في ختام اللقاءات الزراعية لباريس الكبرى، وهي الدورة السنوية من من المؤتمرات حول الزراعة الحضرية.