جنرال أمريكي: نبحث مع دول أخرى "حرية الملاحة في الخليج"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القيادة تحاول الوصول إلى اتفاق بشأن حرية الملاحة في الخليج.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الخميس، إن القيادة تتحدث مع دول أخرى بشأن حرية الملاحة في الخليج وسوف تعمل "بدأب" للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليج، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وخلال مؤتمر الرياض صحفي مشترك مع الأمير الفريق الركن فهد بن تركي قائد التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين الموالين لإيران في اليمن، تحدث ماكينزي للصحفيين عن الأمر.

وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية ستضطلع بدور في تحالف أمني دولي بحري مقترح، قال الأمير فهد إن المملكة ترافق السفن في البحر الأحمر.

وأضاف الأمير أن ذلك يجري عند مضيق باب المندب.

وعلقت القيادة المركزية الأمريكية، الأسبوع الماضي، على الاتهامات البريطانية لإيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وأكدت أن حرية الملاحة تتطلب حلا دوليا.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "نحن على علم بتقارير مضايقة الحرس الثوري الإسلاميومحاولات التدخل في مرور السفينة البريطانية التي تحمل علم المملكة المتحدة اليوم بالقرب من مضيق هرمز".

وأضاف البيان: "تتطلب التهديدات لحرية الملاحة الدولية حلا دوليا، يعتمد الاقتصاد العالمي على التدفق الحر للتجارة، ويتعين على جميع الدول حماية والحفاظ على هذه الركيزة الأساسية للازدهار العالمي".