رئيس الصناعات الدفاعية التركية: ننتظر أن تبلغنا واشنطن رسميا بقرار إخراج تركيا من "إف- 35"

أكد رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أن تركيا ستواصل التزاماتها تجاه برنامج إف 35 حتى تبلغها واشنطن رسميا بقرار إخراجها من البرنامج.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال دمير في تصريحات لصحيفة "خبر ترك" التركية، اليوم الخميس: "ننتظر أن تخبرنا الولايات المتحدة قرار إخراج تركيا من برنامج إف- 35 رسميا وتركيا ستقوم بالتزاماتها إلى حين ذلك".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أنها ستستبعد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" في خطوة تهدد بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة بتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

ووصلت الأجزاء الأولى من منظومة إس-400 للدفاع الجوي إلى قاعدة عسكرية شمال غربي أنقرة يوم الجمعة، تنفيذا لاتفاق تركيا مع روسيا الذي سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعه.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات لإجراءات محتملة ضد تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ضمن إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال عقوبات (كاتسا).

وقالت أورتاغوس، في مؤتمر صحفي "وزير الخارجية والرئيس يدرسان جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون (كاتسا)". وأشارت إلى أنها لن تستبق الأمور وتتحدث عن العقوبات التي يمكن مناقشتها.