ارتفاع نسبة المشاركة بمقاطعة المنتوجات اليابانية في كوريا الجنوبية

أظهرت نتائج استطلاع رأي في كوريا الجنوبية حول تأييد مقاطعة البضائع اليابانية تجاوزت 50 في المئة وسط تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته وكالة "ريال متر" المتخصصة في استطلاعات الرأي، فإن أكثر من 54 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أيدوا مقاطعة البضائع اليابانية، بزيادة تقدر بنسبة 606 في المئة مقارنة بنتائج الاستطلاع السابق. فيما عبر أكثر من 39 في المئة عن رفضهم المشاركة في حملة المقاطعة.

يذكر أن اليابان شددت قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية في مطلع تموز/يوليو الجاري، ردا على قرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية، والتي أمرت الشركات اليابانية بتعويض العمال الذين اشتغلوا قسرا في كوريا الجنوبية خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وكانت اليابان أكدت، في وقت سابق، أن جميع قضايا العمال قد تم تسويتها في مجملها بموجب اتفاق عام 1965، والذي هدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.