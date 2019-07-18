هولندا تحظر النقاب وتغرم المخالفة 150 يورو

أعلنت هولندا أنها ستبدأ تطبيق حظر ارتداء النقاب في المدارس والمباني العامة في البلاد أول شهر أغسطس/آب.

وحسب صحيفة "دتش نيوز" الهولندية، يتم تغريم من ترتدي النقاب 150 يورو، وأنه على المسؤولين الحكوميين أن يطلبوا ممن يرتدين النقاب إزالته أو مغادرة المكان وإلا يتم طلب الشرطة لهم.

Burka ban comes into effect next month, wearers face fines of €150 https://t.co/xNWiNGZlSk — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) July 18, 2019

وكان أعضاء البرلمان الهولندي صوتوا من أجل فرض حظر على ارتداء النقاب.

وترتدي 150 سيدة النقاب يوميا في هولندا، ويقول معلقون على القرار إنه لا يستطعن التعامل خلال حايتهم اليومية.