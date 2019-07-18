إيران تعلن إعفاء الصينيين من تأشيرة الدخول إلى البلاد

أعلنت إيران اليوم عن إعفاء الصينيين من تأشيرة الدخول إلى البلاد.

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الخميس، عن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن توجيهات صدرت ببدء تنفيذ قرار إعفاء الصينيين من شرط الحصول على تأشيرة لدخول البلاد.

وقال جهانغيري:

"تم إعطاء الأمر بتنفيذ قرار إعفاء الرعايا الصينيين من تأشيرة الدخول إلى الجمهورية الإسلامية".

ووافقت الحكومة الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي على إعفاء الرعايا الصينيين من تأشيرة السفر إلى إيران.

وقال علي أصغر مؤنسان، رئيس مجلس السياحة، في تصريحات وقتها مفسرا القرار: "نهدف إلى استضافة مليوني سائح صيني في العام باستخدام المعالم السياحية المتعددة في بلادنا".

وقال إن قطاع السياحة: "لا يخضع للعقوبات" ويمكن أن يساعد في تخفيف الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات القاسية التي أعادت واشنطن فرضها عقب انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية زار نحو 52 ألف سائح صيني إيران خلال الـ 12 شهرا حتى آذار/مارس.