خبير يكشف السبب الخفي وراء قرار الكونغرس منع بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بما يزيد عن 8 مليارات دولار.

عارض مشرعون بيع الأسلحة، إلى السعودية، حيث اعتبروا أنه يمكن استخدامها ضد المدنيين في الحرب في اليمن، وكذلك فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018، ورغم ذلك، صرح المحلل والدكتور في العلوم السياسية رافائيل أوردوهانيان لوكالة "سبوتنيك" أن المشكلة ليست في المملكة العربية السعودية".

وقال المحلل "بالطبع، فإن المنع مرتبط بطريقة ما بالوضع في الشرق الأوسط. لكن المشكلة هنا مختلفة اختلافا جذريا: فالحقيقة هي أن ما يحدث داخل أمريكا - أزمات دائمة، ومواجهات سياسية داخلية، ينعكس الآن بشكل أساسي على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومن الغريب أنه عند تحليل الخطوات على الساحة الدولية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي الداخلي في المقام الأول، لأن تصرفات الولايات المتحدة، من حيث المنطق والفوائد والموقع الاستراتيجي للبلد كقوة عظمى، لا يمكن تفسيرها وغير قابلة للتحليل".

واختتم أوردوهانيان حديثة "ستجد كل من السعودية والإمارات مكانا لشراء الأسلحة. لكن الإدارة الأمريكية لا تلاحظ على الإطلاق كيف تقتل صورة بلدها، وتتحول إلى شريك غير موثوق به، ولا يمكن التنبؤ به".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب بيع قنابل ذكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.