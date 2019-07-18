الأرجنتين تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية وتأمر بتجميد أصوله

صنفت الحكومة الأرجنتينية، اليوم ، "حزب الله" اللبناني، منظمة إرهابية، فيما دعت السلطات إلى تجميد أصول عناصره في البلاد.

وجاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة بيوينس آيرس في تموز/ يوليو عام 1994 والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا ويعد أكبر عمل إرهابي في تاريخ البلاد.

وشارك في إحياء الذكرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وشخصيات أخرى.

هذا وتتهم السلطات الأرجنتينية إيران و"حزب الله" بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي تنفيه طهران والحزب.

وكان رئيس البلاد، ماوريسيو ماكري، قد تعهد الأسبوع الماضي بتوقيع مرسوم يجعل منها أول دولة أمريكا اللاتينية تعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية.