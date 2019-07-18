تعاون فلسطيني إسرائيلي جديد... (بالفيديو والصور)

نشر الإعلامي الإسرائيلي شمعون آران، المذيع في هيئة البث الإسرائيلية، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يظهر تعاون طاقم إطفاء من الدفاع المدني الفلسطيني، مع نظيره الإسرائيلي.

وعلق آران على الفيديو قائلا "تعاون إسرائيلي فلسطيني، طواقم إطفاء من الدفاع المدني الفلسطيني، ساعدت أمس واليوم في إخماد الحرائق في مناطق مختلفة في إسرائيل".

שת"פ ישראלי פלשתיני-

צוותי כיבוי פלשתינים סייעו אתמול והיום בכיבוי השריפות.

צילום: אורלי אלקלעי @kann_news



تعاون إسرائيلي فلسطيني

طواقم اطفاء من الدفاع لمدني الفلسطيني

ساعدت أمس واليوم في إخماد الحرائق في مناطق مختلفة في #إسرائيل

فهي ساعدت ايضا في الماضي.

كل الاحترام🙏 pic.twitter.com/XrtdD7hUvo — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 18, 2019

​وتابع "فهي ساعدت أيضا في الماضي... كل الاحترام".

تعاون إسرائيلي فلسطيني



طواقم اطفاء من #الدفاع_المدني #الفلسطيني

شاركت امس واليوم في إخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة وادي عارة, برطعة عرعرة وحريش

شكراً لكم!



שת"פ ישראלי פלש'-

צוותי כיבוי פלשתינים

3 כבאיות בקרני שומרון, 3 בברטעה ו-1 בישוב תומר סייעו אתמול והיום בכיבוי השריפות pic.twitter.com/mZvX7Yfvyv — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 18, 2019

​فبحسب موقع قناة "i24" الإسرائيلية شبت الحرائق من الشمال وحتى الجنوب، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتم إخلاء السكان من منازلهم القريبة من ألسنة اللهب.

FIRES RAGE ACROSS ISRAEL DUE TO EXTREME HEAT AND WINDY WEATHER



RESIDENTS HAVE BEEN EVACUATED AND FIREMEN TREATED pic.twitter.com/OBDEbEXIYv — United Hatzalah (@UnitedHatzalah) July 17, 2019

​وذكرت القناة الإسرائيلية، إنه تم علاج ما لا يقل عن أربعة أشخاص من استنشاق الدخان في أماكن مختلفة من البلاد، بينهم رجلان تتراوح أعمارهما بين 60 و35 عامًا بالقرب من بلدة إعبلين العربية في منطقة الجليل السفلي، وسيدتان تبلغان من العمر 70 و41 عامًا بالقرب من بلدة برطعة العربية في منطقة وادي عارة، بالإضافة لرجل يبلغ من العمر 64 عامًا بسبب استنشاق الدخان، في مدينة أور يهودا، شرقي تل أبيب.