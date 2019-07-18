تعاون فلسطيني إسرائيلي جديد... (بالفيديو والصور)

وعلق آران على الفيديو قائلا "تعاون إسرائيلي فلسطيني، طواقم إطفاء من الدفاع المدني الفلسطيني، ساعدت أمس واليوم في إخماد الحرائق في مناطق مختلفة في إسرائيل".
שת"פ ישראלי פלשתיני-— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 18, 2019
צוותי כיבוי פלשתינים סייעו אתמול והיום בכיבוי השריפות.
צילום: אורלי אלקלעי @kann_news
تعاون إسرائيلي فلسطيني
طواقم اطفاء من الدفاع لمدني الفلسطيني
ساعدت أمس واليوم في إخماد الحرائق في مناطق مختلفة في #إسرائيل
فهي ساعدت ايضا في الماضي.
كل الاحترام🙏 pic.twitter.com/XrtdD7hUvo
وتابع "فهي ساعدت أيضا في الماضي... كل الاحترام".
تعاون إسرائيلي فلسطيني— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 18, 2019
طواقم اطفاء من #الدفاع_المدني #الفلسطيني
شاركت امس واليوم في إخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة وادي عارة, برطعة عرعرة وحريش
شكراً لكم!
שת"פ ישראלי פלש'-
צוותי כיבוי פלשתינים
3 כבאיות בקרני שומרון, 3 בברטעה ו-1 בישוב תומר סייעו אתמול והיום בכיבוי השריפות pic.twitter.com/mZvX7Yfvyv
فبحسب موقع قناة "i24" الإسرائيلية شبت الحرائق من الشمال وحتى الجنوب، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتم إخلاء السكان من منازلهم القريبة من ألسنة اللهب.
FIRES RAGE ACROSS ISRAEL DUE TO EXTREME HEAT AND WINDY WEATHER— United Hatzalah (@UnitedHatzalah) July 17, 2019
RESIDENTS HAVE BEEN EVACUATED AND FIREMEN TREATED pic.twitter.com/OBDEbEXIYv
وذكرت القناة الإسرائيلية، إنه تم علاج ما لا يقل عن أربعة أشخاص من استنشاق الدخان في أماكن مختلفة من البلاد، بينهم رجلان تتراوح أعمارهما بين 60 و35 عامًا بالقرب من بلدة إعبلين العربية في منطقة الجليل السفلي، وسيدتان تبلغان من العمر 70 و41 عامًا بالقرب من بلدة برطعة العربية في منطقة وادي عارة، بالإضافة لرجل يبلغ من العمر 64 عامًا بسبب استنشاق الدخان، في مدينة أور يهودا، شرقي تل أبيب.
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