وزير الخارجية الألماني: ما سمعناه من إيران خلال الفترة الماضية غير مقبول بالنسبة لنا

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وزير الخارجية الألماني: ما سمعناه من إيران خلال الفترة الماضية غير مقبول بالنسبة لنا