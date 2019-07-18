محكمة قبرصية تأمر بحبس 12 شابا إسرائيليا في قضية اغتصاب سائحة بريطانية

أمرت محكمة قبرصية بحبس 12 شابا إسرائيليا للاشتباه في اغتصابهم سائحة بريطانية، عمرها 19 عاما في منتجع على الجزيرة.

يشتبه بأن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، اغتصبوا الفتاة في حجرة بفندق في منتجع أيا نابا الذي يعد مقصدا شهيرا لقضاء العطلات، ويقع على الساحل الجنوب الشرقي لقبرص.

وقالت السائحة للشرطة، إن الواقعة حدثت صباح أمس الأربعاء في غرفتها بالفندق. وقال الأطباء إنهم وجدوا كدمات وخدوش على جسدها، وفقا لـ"رويترز".

وتم عرض المشتبه بهم، الذين لم توجه إليهم اتهامات حتى الآن، أمام محكمة محلية في بلدة باراليمني اليوم الخميس، حيث أمر قاض بحبسهم احتياطيا لثمانية أيام لحين اكتمال التحقيقات.

وتمت الإجراءات القضائية في جلسة مغلقة طبقا للقانون القبرصي، فيما يتعلق بقضايا الاغتصاب ولأن بعض المشتبه بهم قصّر.