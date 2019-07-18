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20:04 18 يوليو/ تموز 2019
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    نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

    عقوبات أمريكية على قادة جماعات عراقية

    © AP Photo / Mark Humphrey
    العالم
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    أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على اثنين من قادة الجماعات المرتبطة بإيران في العراق ؛ حسب تعبيره.

    وصرح نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر وزاري رفيع المستوى بشأن الحريات الدينية "دعوني أكون واضحا، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب"، دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء.

    ويعتبر المشمولين بالعقوبات الأمريكية من كبار الشخصيات التي تحوم حولهم اتهامات بالفساد وغالبيتهم متهمون بتنفيذ أجندات إيرانية، كما نقلت "سكاي نيوز".

    وهؤلاء الشخصيات هم:

    وعد الشبكي، قائد اللواء 30 في الحشد الشعبي، وهو متهم بالاستيلاء على منازل لمسيحيين في نينوى وحرق أخرى.

    الحشد الشعبي
    © AFP 2019 / HAIDAR HAMDANI
    الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ العراق قرار دمج "الحشد الشعبي" في القوات النظامية
    ريان الكلداني، وهو مسيحي، زعيم ما يعرف بـ"كتائب بابليون"، ومتهم بتهجير المسيحيين والاستيلاء على ممتلكاتهم وتوزيعها على قادة الحشد الشعبي.

    والكلداني متهم أيضا بقتل فتاة عراقية تدعى رفيف الياسري، وهو من أكثر المقربين لرجل إيران الأول في العراق أبو مهدي المهندس الذي تدخل شخصيا لوقف التحقيق مع الكلداني بخصوص التورط في مقتل الياسري.

    أحمد الجبوري، المكنى أبو مازن، وهو محافظ صلاح الدين الأسبق، ومقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وزعيم الحشد الشعبي هادي العامري.

    وقد سقطت مدينة صلاح الدين في عهده بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، ولم تتم محاسبته بسبب تدخل المالكي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

    ويدير الجبوري حاليا أكبر مشروع تغيير ديمغرافي يشرف عليه الحرس الثوري الإيراني داخل المناطق السنية، خصوصا في صلاح الدين ونينوى.

    نوفل العاكوب، وهو محافظ نينوى السابق، وقد أقيل لسوء إدارته ومسؤوليته عن حادثة عبارة الموصل فضلا عن اتهامات وجهت له بالفساد المالي والإداري.

    والعاكوب مدعوم من سليماني والعامري، وقد توقفت بحقه التحقيقات لتدخلهما.

    وتوجه إلى العاكوب اتهامات ببيع الأراضي المطلة على نهر دجلة في الموصل باهظة الثمن، وتحويل ملكيتها إلى متنفذين يتبعون الحرس الثوري الإيراني وقادة في الحشد الشعبي.

    وينتمي الأربعة إلى ما يعرف بـ"المحور الإيراني" داخل العراق.

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    الكلمات الدلالية:
    الحشد الشعبي, أمريكا, العراق
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