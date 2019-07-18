مسؤول إيراني: طهران تتبع سياسة الضغط النفسي على السفن الأمريكية

أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن بلاده تتبع سياسة الضغط النفسي على السفن الأمريكية التي تدخل منطقة الخليج بإجبارها على التحدث باللغة الفارسية.

وأوضح العميد فدوي أن إيران فرضت على جميع من يدخل منطقة الخليج التحدث فقط باللغة الفارسية الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وأوروبا لاختيار أشخاص يتكلمون اللغة الفارسية ليتواجدوا على سفنهم في الخليج خلال فترة قياسية.

وقال فدوي في كلمة ألقاها أمام الطلبة الجامعيين اليوم الأربعاء "ايران أجبرت أمريكا على التحدث باللغة الفارسية في منطقة الخليج ". مبينا أن ازدياد الحوادث البحرية التي تتعرض لها أمريكا هي نتيجة تعرضهم للضغوط النفسية.

كما تطرق فدوي إلى السياسة العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الثورة الإسلامية منذ عام 1979، باستخدامها شتى الأساليب للقضاء على الثورة الاسلامية من بينها الفتن التي أثارتها في كردستان وكنبد وأذربيجان.

وقال "عاد الأمريكان لمحاولة ضرب الثورة الإسلامية عن طريق الانقلابات ولكنهم فشلو أيضا، ومن ثم فرضوا على إيران حرباً كان صدام في مقدمتها ومن خلفه 54 بلدا منها أمريكا والاتحاد السوفيتي وأوروبا... لقد انتهت الحرب ولم ينته عداؤهم للثورة."

واختتم نائب قائد الحرس الثوري بالقول: ستتوصل أمريكا قريباً إلى استنتاج مفاده أن ليس من مصلحتها البقاء في المنطقة لأنهم أدركوا جيداً خلال هذه السنوات أنه ليس بمقدورهم الانتصار في هذا النزاع.