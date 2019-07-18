مصرع 33 شخصا على الأقل بحريق في استديو للرسوم المتحركة في اليابان

لقي 33 شخصا على الأقل حتفهم إثر نشوب حريق يشتبه أنه متعمد في استديو للرسوم المتحركة في اليابان.

قال متحدث باسم جهاز الإطفاء لوكالة "فرانس براس" إن عناصر الإطفاء عثروا على 33 شخصا على الأقل في الطوايق والدرج المؤدي إلى سطح المبنى في مدينة كيوتو اليابانية.

وأضاف مسؤول في إدارة الإطفاء "اثنين عثر عليها في الطابق الأرضي و11 في الطابق الثاني و20 آخرين في الطابق الثالث وأعلى الدرج المؤدي إلى السطح".

وأفادت نفس المصادر أن الحريق أسفر عن إصابة 36 شحصا بينهم 10 في حالة خطرة .

هذا واستغرق إخماد الحريق الذي نشب في مبنى شركة "كيوتو أنيميشن" التي تنتج برامج تلفزيونية للرسوم المتحركة، قرابة ثلاثة ساعات.

هذا وعبر رئيس الوزراء شينزو آبي في تغريدة على "تويتر" عبر عن فضاعة الحادث المورع الذي ألم بالمدينة، مؤكدا أنه لم يجد الكلمات للتعبير عن الأمر.