مصرع 33 شخصا على الأقل بحريق في استديو للرسوم المتحركة في اليابان

قال متحدث باسم جهاز الإطفاء لوكالة "فرانس براس" إن عناصر الإطفاء عثروا على 33 شخصا على الأقل في الطوايق والدرج المؤدي إلى سطح المبنى في مدينة كيوتو اليابانية.
وأضاف مسؤول في إدارة الإطفاء "اثنين عثر عليها في الطابق الأرضي و11 في الطابق الثاني و20 آخرين في الطابق الثالث وأعلى الدرج المؤدي إلى السطح".
وأفادت نفس المصادر أن الحريق أسفر عن إصابة 36 شحصا بينهم 10 في حالة خطرة .
هذا واستغرق إخماد الحريق الذي نشب في مبنى شركة "كيوتو أنيميشن" التي تنتج برامج تلفزيونية للرسوم المتحركة، قرابة ثلاثة ساعات.
本日、京都で発生した放火殺人事件では、多数の死傷者が出ており、あまりの凄惨さに言葉を失います。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたします。負傷された皆様にお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い回復をお祈りしています。— 安倍晋三 (@AbeShinzo) July 18, 2019
هذا وعبر رئيس الوزراء شينزو آبي في تغريدة على "تويتر" عبر عن فضاعة الحادث المورع الذي ألم بالمدينة، مؤكدا أنه لم يجد الكلمات للتعبير عن الأمر.
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