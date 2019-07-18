ترامب: لم أكن سعيدا أثناء الهتاف ضد إلهان عمر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لم يكن سعيدا أو راضيا، من هتاف أنصاره من الحزب الديمقراطي، ضد النائبة في الكونغرس من أصول إسلامية، إلهان عمر، أثناء حضوره تجمع انتخابي.

وكان أنصار ترامب يهتفون ضد إلهان عمر في تجمعه الانتخابي، "أرسلوها إلى ديارها"، وهي نفس الجملة التي طالب بها ترامب قبل أيام عبر حسابه على "تويتر".

وزعم الرئيس الأمريكي، في تصريحات وهو داخل المكتب البيضاوي، اليوم الخميس، أنه حاول إيقاف الهتاف ضد إلهان عمر، التي فرت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة، عندما كانت طفلة، من مسقط رأسها الصومال بسبب الحروب الدائرة هناك.

وتابع ترامب للصحفيين، أنه "سيحاول بالتأكيد" إيقاف الهتاف ضد إلهان عمر، إذا شهده في تجمع انتخابي لاحق، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

Trump Today: I did tell my supporters to stop chanting ‘Send Her Back!’ “I started speaking very quickly...I was not happy with it.”



We now go to video of Trump quickly telling his supporters last night to stop their racist chants...



pic.twitter.com/P5pSBBeRVB — Keith Boykin (@keithboykin) July 18, 2019

وبعد الهتاف عليها، ردت إلهان عمر على دونالد ترامب، بتلك الكلمات، عبر حسابها على "تويتر": "قد تطلق النار علي بكلماتك، قد تقطعني بعيونك، قد تقتلني ببغضك، لكن رغما كل ذلك سأنهض مثل الهواء".

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.



-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 18, 2019

​وإلهان عمر هي عضوة الكونغرس الوحيدة التي ولدت خارج الولايات المتحدة في مقديشو بالصومال، وانتقلت إلى أمريكا في عام 1992، وأصبحت مواطنة أمريكية في عام 2000.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت أمس الأربعاء، بأغلبية 240 صوتا مقابل 187 لصالح قرار يدين تصريحات لترامب ضد 4 من نواب المجلس.

وقال مجلس النواب الأمريكي في قرار بثته القناة التلفزيونية "CBSN" الأمريكية: إن "مجلس النواب يدين بشدة التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب الذي شرع وعزز الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص ذوي البشرة الملونة".

هذا وعقدت أربع نائبات ديمقراطيات بالكونغرس الأمريكي أمس مؤتمرا صحفيا ردا على ما وصفنه بإساءة الرئيس دونالد ترامب لهن بعد دعوته إياهن للعودة إلى بلداهن الأصلية في سلسلة تغريدات على تويتر، ورغم الانتقادات عبر ترامب في تصريحات صحفية عن تشبثه بما قاله.

وقالت النائبة إلهان عمر - في المؤتمر الصحفي الذي عقد داخل مقر الكونغرس - إن هجوم ترامب عليها وعلى ثلاث نائبات أخريات "عنصري تجاه مشرعات ملونات، وهو يمثل أجندة القوميين البيض" ودعت وزميلتها الديمقراطية رشيدة طليب ببدء محاكمة برلمانية للرئيس بهدف عزله.

وصرحت النائبة الديمقراطية أيانا بريسلي بأن تغريدات الرئيس تحض على كراهية الأجانب، قائلة إن ذلك لن يجعلها تصمت، وعبرت النائبة الديمقراطية ألكسندرا أوكاسيو كورتيس عن أسفها للطريقة التي يشعر بها ترامب تجاه الأشخاص الملونين والمهاجرين المتجنسين بالولايات المتحدة، ودعت إلى تجاوز مفاهيم ترامب عن أمريكا.

وكان ترامب استهدف بتغريداته أربعة من أعضاء الكونغرس من أقلية ديمقراطية، هم: الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان).

وقال ترامب في تغريدة: "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلا من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".

وأضاف: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تماما والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".

وتصاعدت الدعوات التي تطالب بإقالة ترامب، بعد اتهامه بالعنصرية، في أعقاب سلسلة التغريدات.