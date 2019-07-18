مسؤولة في البنتاغون: أمريكا لا تشكل تحالفا عسكريا ضد إيران في الخليج

قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة لا تهدف بمبادرتها الأمنية الجديدة في الخليج لتشكيل تحالف عسكري ضد إيران، لكنها ببساطة "تسلط الضوء" في المنطقة لردع أية هجمات على السفن التجارية.

وأوضحت كاثرين ويلبارجر، التي قدمت إفادة لحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع بشأن المقترح الأمريكي أن المبادرة ستركز أكثر على تعزيز إمكانات المراقبة، وفقا لـ"رويترز".

وقالت ويلبارجر، وهي واحدة من كبار مسؤولي البنتاغون "هذا ليس تحالفا ضد إيران... إن كنا سنواجه إيران عسكريا فهذا ليس الكيان الذي سنستخدمه".

وأضافت "الهدف هو توسيع مجال الوعي البحري وإمكانات المراقبة في المنطقة لإحباط أي عمل خبيث... فقط نسلط الضوء على أمر ما. هذا كل ما نطالب الناس به بكل صراحة".

وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، اختفت ناقلة النفط (رياح) من خرائط تتبع حركة السفن بينما كان جهاز الإرسال والاستقبال بها مغلقا في مضيق هرمز.

ويقول المسؤولون الأمريكان إنهم لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كانت إيران قد احتجزت الناقلة أم أنها أنقذتها بعدما واجهت أعطالا فنية كما تؤكد طهران.

وتقول إيران إنها سحبت سفينة من المضيق إلى مياهها بعد أن أرسلت إشارة استغاثة. ولم تذكر طهران اسم السفينة لكن (رياح) هي الوحيدة التي بدت تحركاتها المسجلة مشابهة لذلك الوصف.

وكانت إيران قد هددت بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية بعدما اتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا. ووصف الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الخطوة البريطانية بأنها "قرصنة".