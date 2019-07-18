الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم مواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، في بيان، عقب المحادثات التي عقدت يوم أمس الأربعاء في جنيف، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في البيان "بينما أشارت الولايات المتحدة وبوضوح إلى المخاوف من قيام روسيا بتطوير ونشر أسلحة نووية غير استراتيجية ولا تضمن الشفافية، شددت الولايات المتحدة أيضا عزمها على استمرار التواصل مع روسيا بحسب الضرورة بشأن قضايا الأمن ومراقبة التسلح وإبلاغ حلفائها حول هذه المناقشات".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن النائب الأول لوزير الخارجية جون سوليفان، أبلغ حلفاء الناتو بالمحادثات مع روسيا في بروكسل، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أنه خلال المشاورات مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، سيتم التركيز من قبل الطرفين على القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية.

وذكر أنه سيعقد اجتماع منفصل حول الاستقرار الاستراتيجي بين ريابكوف ووكيلة الخارجية الأمريكية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، أندريا تومبسون، في جنيف يومي 17 و 18 تموز/ يوليو الجاري.