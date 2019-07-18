أول تعليق من إيران على إعلان أمريكا إسقاط الطائرة المسيرة

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عقب إعلان الولايات المتحدة عن إسقاط طائرة مسيرة، أن إيران ليس لديها معلومات عن فقدان طائرة مسيرة اليوم

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، أن إيران ليس لديها معلومات عن سقوط طائرة بدون طيار من قبل الولايات المتحدة.

وقال ظريف : "ليس لدينا معلومات عن فقد الطائرة بدون طيار اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز.

وقال ترامب: "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور". وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الطائرة بدون طيار كانت على بعد حوالي 900 متر من السفينة الأميركية في مضيق هرمز.

وأضاف، بأن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأميركية. كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.

وأشار إلى أن: "هذا هو الأحدث من بين العديد من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضد السفن في المياه الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في حماية أفرادنا ومنشآتنا ومصالحنا".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/مايو وحزيران/يونيو وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.