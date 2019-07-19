الخارجية الكازاخية: لقاء نورسلطان يبحث العملية السياسية في سوريا واللجنة الدستورية

أعلنت خارجية كازاخستان أن المشاركين في لقاء نورسلطان يومي 1 و2 أغسطس/آب، يبحثون الوضع السوري والعملية السياسية بما في ذلك اللجنة الدستورية.

نورسلطان - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان إن "التركيز الرئيسي للاجتماع القادم سيكون على مناقشة الوضع الحالي في سوريا، لا سيما في محافظة إدلب وشمال شرقي البلاد، واتخاذ المزيد من التدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتعزيز العملية السياسية، بما في ذلك تشكيل وإطلاق لجنة دستورية".

وكانت الدول الضامنة [روسيا وتركيا وإيران] قد أكدت في البيان الختامي للجولة الـ 12 لمحادثات أستانا حول التسوية في سوريا عزمها الالتزام بتنفيذ اتفاق استقرار إدلب كاملا، بما في ذلك تسيير الدوريات المنسقة والعمل النشط لمركز التنسيق الثلاثي، كما أكدت مواصلة التعاون من أجل دحر "داعش" و"النصرة" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

وأكدت الدول الضامنة أن لا حل عسكري للنزاع في سوريا، مجددة التزامها بالدفع بالعملية السياسية التي يقودها ويجريها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.