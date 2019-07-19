الحرس الثوري يبث صورا خلال ساعات...التقطتها الطائرة المسيرة في الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بصدد بث صور التقطتها طائرة مسيرة إيرانية للمدمرة الأمريكية "باكسر"، نافيا ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إسقاطها.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "فارس"، اليوم الجمعة: "ردا على الادعاء الذي صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس: "سوف نبث خلال الساعات المقبلة صوراً لالتقاط طائرة مسيرة إيرانية قطعاً بحرية أمريكية في الخليج".

وأكد البيان :"صور الطائرة المسيرة ستكون وثيقة نكشفها للرأي العام العالمي لإثبات عدم صحة الادعاءات الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة".

وأوضح أن: "الصور التي ستبث توضح تحركات المدمرة الأمريكية باكسر"، مشيرا إلى أن "الطائرة قامت بتصوير المدمرة الأمريكية قبل وصولها إلى مضيق هرمز وبعد وصولها. وتوضح الصور عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة التي قامت بها الطائرة تجاه المدمرة الأمريكية، كما توضح أن عمليات الرصد تمت قبل وبعد ادعاء ترامب بإسقاط المسيرة، وقامت المسيرة بإرسال الصور والمعلومات إلى قاعدتها في إيران وعادت سالمة إلى القاعدة التي انطلقت منها".

ومن جانبه نفى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسین نقوی تصريحات ترامب حول إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في الخليج.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "ايسنا" اليوم الجمعة: "ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز كاذب ويأتي في إطار الحرب النفسية، كما جاء لتغطية فشل واشنطن في المنطقة ولإعادة الاعتبار الذي فقدته مؤخرا عند إسقاط طائرتها بدون طيار من قبل الحرس الثوري".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة إيرانية دون طيار مشيرا إلى أن الطائرة دون طيار كانت على بعد نحو 900 متر من السفينة الأمريكية في مضيق هرمز.