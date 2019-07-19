زيلينسكي يعلن استعداد كييف لتبادل الصحفي فيشينسكي بالمخرج سينتسوف

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، استعداد كييف لتبادل مدير موقع "ريا نوفستي - أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، بالمخرج الأوكراني، أوليغ سينتسوف، كخطوة أولى على طريق تبادل المحتجزين.

كييف - سبوتنيك. وقال زيلينسكي للصحفيين: "فيما يخص السيد فيشينسكي... إذا كانت هذه هي الخطوات الطبيعية الأولى، وإذا كانت مثل هذه الشروط، فنحن مستعدون. لنتفق على أن نعيد إليكم فيشينسكي، إذا رغبتم. أعيدوا إلينا السيد سينتسوف".

ووفقا لزيلينسكي مثل هذا التبادل سيكون بمثابة خطوة أولى لحسن النية.

يذكر أن المحكمة الروسية حكمت على المخرج الأوكراني، أوليغ سينتسوف، بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة تنظيم أعمال إرهابية في شبه جزيرة القرم، حيث قام جهاز الأمن الفدرالي باعتقاله كعضو للحركة المتطرفة المحظورة في روسيا "القطاع الأيمن" [برافي سيكتور]، والتي كان أفرادها يعدون لأعمال إرهابية في يالطا وسيمفيروبول وسيفاستوبول.