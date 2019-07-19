ميركل: يجب اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي التصعيد مع إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يجب اغتنام كل الفرص الممكنة للتواصل الدبلوماسي من أجل تفادي التصعيد معإيران.

وأكدت ميركل، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، أنها تشعر بالقلق بشأن الوضع في الخليج، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافت المستشارة الألمانية:

بالطبع أشعر بقلق. لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة... ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في أيار/مايو وحزيران/يونيو، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اللحظة الأخيرة، عن قرار شن ضربات جوية ضد إيران رداً على إسقاط الطائرة.