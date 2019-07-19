قاسم سليماني يسخر من إعلان ترامب إسقاط طائرة إيرانية

علق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة.

وقال سليماني على "تويتر" إن "ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى، السبب الرئيسي لهزيمة أمريكا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين".

ترامپ فکرش مشغول چیزهای دیگری هست...

امروز دلیل اساسی شکست‌های آمریکا در منطقه‌ی ما، نداشتن یک رهبری حکیمانه است. دلیل اصلی آن، حاکم بودن رهبران جاهل است. — قاسم سلیمانی (@ghasemsoleimane) July 19, 2019

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، مساء أمس الخميس، بأن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

وقال ترامب: "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور".

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية. كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.

وأشار إلى أن "هذا هو الأحدث من بين العديد من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضد السفن في المياه الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في حماية أفرادنا ومنشآتنا ومصالحنا".

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.