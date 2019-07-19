كيف تفقد العدسات اللاصقة البصر

أصيبت سيدة بريطانية بفقدان البصر في إحدى العينين بسبب الاستحمام دون نزع العدسات البصرية اللاصقة

ووفق تقرير لموقع "لايف سيانس"، فإن السيدة تعاني من مرض نادر أدى إلى فقدان البصر. وأكد المصدر أن السيدة توجهت إلى طبيب العيون بعد معاناتها من ألم في العين لمدة شهرين، مشيرة أنها تستخدم العدسات البصرية ولا تزيلها أثناء الاستحمام.

وبعد الفحص تأكد الأطباء أن السيدة تعاني من نقص البصر بشكل كبير في العين اليسرى لدرجة العمى النصفي.

ليتأكد في الأخير أن السيدة مصابة بعدوى نادرة تسبب فقدان البصر وهي التهاب القرنية. يمكن للأطباء استعادة الرؤية جزئيا للعين اليسرى، ولكن فقط بعد عملية زرع القرنية للمريض.

التهاب القرنية هو مرض نادر يمكن أن يسبب التهاب القرنية الشعاعي، والذي يؤدي إلى ضعف البصر أو فقدانه بشكل كامل.

في روسيا والولايات المتحدة، يرتبط المرض دائما باستخدام العدسات اللاصقة. لذلك، يجب تطهيرها قبل وضعها، ويجب إزالتها عند السباحة.

وخلافا على ذلك، يتم في بلدان أخرى تسجيل حالات التهاب القرنية أيضا وسط أشخاص لا يستخدمون العدسات إطلاقا