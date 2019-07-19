زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليونان

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في اليونان بالقرب من العاصمة أثينا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

ووقع الزلزال في الساعة 11.13 بالتوقيت المحلي على بعد 26 كم شمال غرب أثينا على عمق كيلومترين.

— Sputnik Ελλάδα (@SputnikEllada) 19 июля 2019 г.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، ترك سكان أثينا المباني وخرجوا إلى شوارع العاصمة.