جبل طارق يمدد فترة احتجاز "غريس 1"

أعلنت محكمة جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" لمدة 30 يومًا.

ووفقا لوكالة "فرانس برس": "مددت محكمة جبل طارق فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" لمدة 30 يومًا".

— AFP news agency (@AFP) 19 июля 2019 г.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق هو "قرصنة بحرية".

وفي 13 تموز / يوليو الجاري، أفرجت شرطة جبل طارق عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، بعد احتجازها الأسبوع الماضي، للاشتباه حسب زعمها بانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد سوريا.