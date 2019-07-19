قناة عبرية: دعوة لإضراب عام في وزارة الخارجية الإسرائيلية

قالت قناة عبرية، ظهر اليوم الجمعة، إن هناك دعوات جماعية للإعلان عن حالة إضراب عامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم الجمعة، أن أكثر من 42 سفيرا وقنصلا إسرائيليا وقعوا على عريضة أو وثيقة لإعلان الإضراب العام في وزارة الخارجية، لأسباب اقتصادية.

وأفادت القناة العبرية بأنه من بين السفراء والقناصل الذين وقعوا على تلك العريضة، سفراء إسرائيل في روسيا وبولندا وألمانيا، وذلك بدعوى "تقليص ميزانية وزارة الخارجية"، التي تركت الأثر السلبي على الوزارة وعليهم، وتقوض قدرتهم على أداء واجباتهم.

ومن جانبه، أحصى الإعلامي الإسرائيلي بالقناة العبرية الـ"13"، باراك رافيد، عدد السفراء والقناصل، الموقعين على تلك العريضة، التي تنادي بإضراب عام في الخارجية الإسرائيلية.

18 שגרירים וקונסולים כלליים ישראלים מכהנים קוראים לשביתה כללית במשרד החוץ ולסגירת כל נציגויות ישראל בעולם במחאה על השחיקה במעמד משרד החוץ והקיצוץ העמוק בתקציבו pic.twitter.com/KL1wMOuwlZ — Barak Ravid (@BarakRavid) July 19, 2019

وكتبت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الموقعين على العريضة من السفراء والقناصل، يؤمنون بأن إسرائيل تدمر النظام الدبلوماسي، وبأنهم في طريقهم إلى إضراب عام للوزارة.

ونشر يفتاح كوريل، دبلوماسي إسرائيلي، على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، قائمة بعدد السفراء والقناصل الموقعين على العريضة.

״חיסול המערך הדיפלומטי הישראלי״

מילים קשות, כואבות ומדוייקות.



כל מי שמסתובב במשרד או בנציגויות ישראל בימים אלה יודע את האמת. הגיע הזמן לומר: עד כאן. pic.twitter.com/Y5eLsMm6dh — Yiftah Curiel (@yiftahc) July 19, 2019

وأشارت القناة إلى أنه من بين الأسباب الرئيسة التي دفعت هؤلاء الدبلوماسيين إلى الإضراب، هو التآكل الشديد في وضع وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتخفيضات الحادة في الميزانية لممثلي إسرائيل في الخارج، مما يعوق بدوره من أداء الواجبات الدبلوماسية بنزاهة واحتراف، وهي مهمة اعتبرتها القناة مهمة قومية.