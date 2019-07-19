إلهان عمر عن ترامب: فاشي وعنصري

وصفت النائبة الديمقراطية إلهان عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"العنصري" و"الفاشي"، بعد يوم من اتهامها بدعم تنظيم "القاعدة".

وقالت عمر للصحفيين، يوم أمس الخميس، عن ترامب "أعتقد أنه فاشي"، حسبما نقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر".

وقالت عمر إن أمريكا من المفترض أن تكون دولة يسمح فيها للحوار الديمقراطي والمعارضة.

وأضافت عمر:

هذا لا يتعلق بي هذا يتعلق بنا جميعا من أجل القتال من أجل ما ينبغي أن تكون عليه هذه البلاد حقا.

وذهبت إلهان عمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي طفلة، بعد فرارها من الحرب الأهلية في الصومال، وأصبحت مواطنة أمريكية بعمر 17 عاما.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت أمس الأربعاء، بأغلبية 240 صوتا مقابل 187 لصالح قرار يدين تصريحات لترامب ضد 4 من نواب المجلس.

وقال مجلس النواب الأمريكي في قرار بثته القناة التلفزيونية "CBSN" الأمريكية: إن "مجلس النواب يدين بشدة التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب الذي شرع وعزز الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص ذوي البشرة الملونة".