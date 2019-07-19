اكتشاف أقدم هرم في جزيرة داسكاليو اليونانية

اكتشف علماء آثار أقدم هرم في جزيرة داسكاليو الصغيرة اليونانية، خلال عمليات التنقيب عن أشياء من "العالم اليوناني".

تقع داسكاليو بالقرب من جزيرة كيروس سيكلاديك، التي كانت تعتبر جزيرة جبلية طبيعية قبل أن يكتشف العلمان أن المجمع هو أقدم هرم في المنطقة يعود لنفس زمن الأهرامات المصرية.

عثر العلماء خلال عمليات الحفرعلى مجمع ضخم عملاق تم تشييده من الرخام، عمره لا يقل عن 4600 سنة.

العلماء أكدوا أن الهرم شيده أشخاص يعودون إلى حضارة قديمة وأكثر تطورا من المينويون.

العلماء أصيبوا بدهشة من شكل المجسم، الذي هو على شكل هرم عملاق يحتوي داخله على عدد كبير من القطع الأثرية.

قال الدكتور جوليان وايتريت، عالم الآثار البحري البارز في جامعة ساوثهامبتون "بلا شك كانت أكبر عملية نقل بحري لما قبل التاريخ معروفة لجميع العلوم في أي مكان في العالمن هذا يوضح مدى أهمية الملاحة في ثقافة شعوب جزر بحر إيجه في بداية العصر البرونزي".

شكل الهرم يطرح تساؤلات

يعتقد العلماء أن الرخام الذي بني منه الهرم تم جلبه من جزر بحر إيجه القريبة، ليعود السؤال حول إمكانية نقل كل هذه الكمية من الرخام على متن سفينة خشبية صغيرة؟

وفق الفرضية المطروحة، فقد تم جلب الرخام الأبيض الذي يصل وزنه إلى 10 آلاف طن من جزيرة ناكسوس الواقعة على بعد أكثر من 10 كم من داسكالبو.

وحسب تقديرات العلماء، فإن نقل هذه الكمية يستغرق أكثر من 3500 رحلة على متن سفينة تسع لـ 25 بحارا وتجديف مستمر لمدة خمس ساعات في المياه المفتوحة.