السفارة السعودية في بيروت تنفي توفير آلاف الوظائف للبنانيين في مشروع "نيوم"

نفت السفارة السعودية لدى لبنان، اليوم الجمعة، التصريحات المنسوبة للسفير وليد بخاري، المتعلقة بتوفير آلاف الوظائف للبنانيين في مشروع "نيوم" الاستثماري على ساحل البحر الأحمر؛ لافتة إلى أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن "غير دقيقة".

القاهرة - سبوتنيك. وقالت السفارة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، "إن ما نسبته إلى السفير وليد بن عبد الله بخاري صحيفة الجمهورية، في عددها الصادر اليوم، لم يكن دقيقا؛ لأنه لم يُدل بأي تصريح بأن نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين"؛ مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات.

يؤكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري أن ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقا لأنه لم يدل بأي تصريح بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين )و تأمل السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات. — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) July 19, 2019

ووفقا لتقارير إعلامية سعودية، يستهدف مشروع "نيوم"، شمالي غرب المملكة، استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل في العالم، وجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه المستقبل.

وتهدف شركة "نيوم"، التي تم تأسيسها لتطوير المنطقة، إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة، تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال؛ إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.