"المقعد الأفضل وقت الكارثة"... رعب بسبب تغريدة غريبة لشركة طيران

أشارت شركة "KLM India" الهندية إلى أنها تقدم نصائح حول كيفية اختيار المسافرين لمقاعدهم، لكي يكونوا أكثر أمانا، حال وقوع أي حادث مفاجئ، أو سقوط الطائرة.

وكتبت الشركة الهندية في تغريدتها "وفقاً للدارسات، فإن معدل الوفيات في المقاعد التي تقع في منتصف الطائرة هو الأعلى".

وتابعت "ومع ذلك، فإن معدل الوفيات في المقاعد الأمامية يعتبر أقل بشكل هامشي، أما المقاعد الأقل خطورة بكثير هي تلك التي تقع في الثلث الخلفي من الطائرة".

وأشارت الشركة إلى أن "المقاعد في الجزء الخلفي من الطائرة هي الأكثر أمانا".

ولكن بسبب حالة الرعب، التي سببتها تغريدة شركة الطيران، قررت الشركة حذف التغريدة بعد نحو 12 ساعة من نشرها.

وقدمت شركة الطيران اعتذارا للجمهور من إثارتها للرعب بين الناس، التي جعل البعض يسخر من الشركة، ويقول "الشركة تروج لنفسها بقولها: كيف تحجز لنفسك المقعد الأفضل في الجحيم أو وقت الكارثة".

وكانت مجلة "التايم" الأمريكية، قد نشرت دراسة عام 2015، تحدثت فيها أن الأشخاص، الذين يختارون المقاعد الوسطى في الجزء الخلفي من الطائرة، على وجه التحديد، لديهم أعلى معدل البقاء على قيد الحياة بنحو 28%.

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted. — KLM India (@KLMIndia) July 17, 2019

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ووجد التحليل أن المقاعد في الثلث الخلفي للطائرة كانت نسبة الوفيات فيها 32%، مقارنة مع 39% في الثلث الأوسط و38% في الثلث الأمامي.