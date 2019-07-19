مقتل وإصابة 20 شخصا إثر انفجار في مصنع لتجهيز الغاز بالصين 

لقي شخصان مصرعهم وأصيب 18 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انفجار وقع في مصنع لتجهيز الغاز بمقاطعة خنان وسط الصين.

بكين - سبوتنيك. نقل التلفزيون المحلي عن تقارير إدارة الطوارئ المحلية: "في تمام الساعة 21.20 من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (16.20 بتوقيت موسكو)، أدى انفجار في مصنع معالجة الغاز في خنان ميكي، إلى مقتل شخصين وفقد 12 شخصا وإصابة 18 شخصًا وتم تقييم حالتهم بأنها مستقرة".

#UPDATE: 2 were killed, 12 went missing and 18 were severely injured in the gas factory explosion in Yima, C China's Henan. Emergency rescue is undergoing. pic.twitter.com/HeCg8TITaQ — People's Daily, China (@PDChina) July 19, 2019

#UPDATE: 2 killed, 12 others missing and 18 seriously injured after explosion at gas factory in Sanmenxia, central China's Henan Province. Rescue work is underway. pic.twitter.com/bgRXlmuOnY — China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 19, 2019

ووفقا للبيانات الأولية، وقع انفجار وحريق في أحد محطات فصل الهواء في المصنع. ولم يؤثر الانفجار على المنطقة الرئيسية التي توجد بها حاويات تحتوي على مواد خطيرة.

وتوقف عمل المصنع تماما.

ويعمل في مكان الحادث عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء مع الأطباء. وجاري التحقيق في أسباب الحادث.