لوبان تدعو لنزع الجنسية الفرنسية من كل مغترب يحتفل بفوز الجزائر

دعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، سلطات بلادها لنزع الجنسية الفرنسية، من الجزائريين الذين يحتفلون بفوز المنتخب الوطني، وإرجاعهم إلى بلادهم.

واتهمت لوبان، في فيديو نشرته على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، تسبب أنصار المنتخب الجزائري في قطع الطريق، والعدوان، والنهب، وارتكاب أعمال مناهضة لبلادها.

وأكدت لوبان، أن ما يحدث في فرنسا خلال مباريات الجزائر هو أمر "مروع ومقلق"، وحان الوقت لمراجعة السلطات الفرنسية لقوانينها بكل صرامة.

📹 Blocages de routes, agressions, pillages, actes anti-français commis par des "supporters" algériens : ce qui se passe en France à l'occasion des matchs de l'#Algérie est choquant et inquiétant.



Il est temps de siffler la fin de la partie et de faire respecter la LOI ! #ALGSEN pic.twitter.com/4EmKGQteyy — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 19, 2019

جاءت تصريحات لوبان، على خلفية احتفالات الجالية بانتصار المنتخب الجزائري في نصف نهائي "كان"، والاحتفالات المرتقبة، اليوم الجمعة، بعد المباراة التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره السنغالي.