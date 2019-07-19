نصر الله: أمريكا لا يمكنها محاربة إيران

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن أمريكا لا يمكنها محاربة إيران.

نقلت وكالة "تسنيم" عنه اليوم الجمعة، أن أمريكا "ليست قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران".

وأضاف نصر الله أن "البيت الأبيض يدرك أنه إذا حدثت حرب على إيران فإن كل المنطقة ستشتعل وبكل تأكيد لن تقرر أمريكا نهاية تلك الحرب".

وتحدث حسن نصر الله عن تطورات المنطقة السياسية قائلا "المقاومة اليوم وببركة دماء الشهداء هي في أحسن أحوالها، لكن أمريكا والصهاينة يواصلون ممارساتهم العدوانية ضد المنطقة، حيث يحاول الأمريكيون في سوريا منع تطهير فلول الإرهابيين ويمنعون بأساليب مختلفة عودة النازحين السوريين، مشيرا إلى أن هذه السياسات التدخلية في المنطقة ستفشل بكل تأكيد".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.