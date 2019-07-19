ترامب : واثقون من إسقاط قواتنا لطائرة إيرانية وجاهزون للرد على استفزازات طهران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يثق في إسقاط القوات الأمريكية لطائرة إيرانية مسيرة.

وتابع الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة، إن بلاده جاهزة للرد على استفزازت طهران.

يتبع...