ترامب يحتفل بذكرى هبوط أول إنسان على سطح القمر (صور)

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ 50 لوصول الإنسان وقيامه بالمشي على سطح القمر للمرة الأولى.

دعا ترامب مجموعة من رواد الفضاء السابقين الذين قاموا بالمهمة على متن مركبة الفضاء "أبولو 11 " إلى البيت الأبيض للاحتفال بهذه المناسبة.

President Trump and Mrs Trump with Apollo 11 astronauts Buzz Aldrin and Michael Collins pic.twitter.com/i8GMDCsk6R — Steve Holland (@steveholland1) July 19, 2019

وكان من ضمن المدعوين عائلة قائد المهمة نيل أرمسترونغ، وتم إطلاعهم على خطط إدارة ترامب الجديدة لإرسال رواد فضاء إلى القمر والمريخ.

ووفقا لـ"اسوشيتد برس"، قال ترامب للمدعوين:

"نحن نعيد المجد إلى برنامج الفضاء الأمريكي".

وتعد المهمة "أبولو 11" هي الأولى من نوعها التي تقود إنسان إلى النزول على سطح القمر، في 20 يوليو/تموز 1969، بعد مهمتين سابقتين لأبولو 8 وأبولو 10 اقتربتا من القمر ودارتا في مدار حوله قبل العودة إلى الأرض.

وعاد رواد الفضاء إلى الأرض وأحضروا معهم نحو 21 كيلو جرام من صخور القمر وعينات من تربته لدراستها في المعامل على الأرض.

كان رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ، وأدوين ألدرين على متن هذه البعثة التاريخية، التي بدأت عندما انطلق صاروخ "زحل الخامس" من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا عام 1969.

وأصبح أرمسترونغ أول إنسان يخطو على سطح القمر، وبعد العودة بأمان إلى الأرض، تبع طاقم Apollo 11 رواد فضاء آخرين، في المهمة النهائية التي حدثت في عام 1972.