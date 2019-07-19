الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 350 ألف شخص من الكونغو إلى أوغندا منذ شهر مايو

أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 350 ألف شخص من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا بسبب الصراعات الداخلية منذ أيار/ مايو الماضي

قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية لللأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،كيملين فورلي، إن تدفق اللاجئين الكونغوليين إلى أوغندا تسبب بسبب نقص المواد المتاحة لهم ، وإن الميزانية المخصصة للاجئين لا تغطي سوى 17 في المئة من الاحتياجات.

وأكدت فورلي أن المفوضية تسعى لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين ، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والنظافة والسكن في أكثر من 30 منطقة بأوغندا. وفق وكالة الأناضول.

في غضون ذلك، كشف بيان صادر عن برنامج الغذاء العالمي أن معدل اليومي للاجئين إلى أوغندا بلغ نحو 300 شخص بين أيار/مايو وتموز/ يوليو الحالي