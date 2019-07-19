بومبيو: ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

جاءت تصريحات بومبيو خلال قمة لمكافحة الإرهاب في بوينس أيرس ووسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما نقلت وكالة "رويترز".

ونفت إيران اليوم الجمعة ما قاله ترامب عن أن البحرية الأمريكية دمرت إحدى طائراتها المسيرة في مضيق هرمز.

وأعاد بومبيو التأكيد على أن الطائرة الإيرانية المسيرة "أُسقطت".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.