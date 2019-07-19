بالفيديو... هارب من حريق ينزل من الطابق 15 متسلقا الجدران

نزل رجل متسلقا جدران خمسة عشر طابقا على الأقل من مبنى شاهق الارتفاع في ويست فيلادلفيا هربا من حريق مساء أمس الخميس .

فوفقا لوكالة "رويترز" بدأ الحريق داخل أنبوب التخلص من القمامة في مبنى سكني في حوالي الساعة 9.30 مساء بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إجلاء السكان بعد انتشار الدخان عبر المبنى.

— My Mixtapez (@mymixtapez) 19 июля 2019 г.

والتقطت طائرات "درون" لقطات فيديو للرجل وهو ينزل متسلقا الجدران ببراعة من جانب المبنى قبل أن يهبط بسلام على الأرض.

ولم يعرف ما إذا كان الرجل يعيش في المبنى ولماذا فر بمثل هذه الطريقة المثيرة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن إدارة الإطفاء في فيلادلفيا أن أربعة مدنيين وضابطي شرطة نقلوا إلى المستشفيات.

ولم يتم الابلاغ عن وجود ضحايا.