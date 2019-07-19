الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط بريطانية وسحبها للسواحل الإيرانية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن قوات الحرس الثوري البحرية احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وتابع التلفزيون حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز" أن الناقلة تدعى ستينا إمبيرو، وتم احتجازها عصر اليوم الجمعة.

وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني بنقل الناقلة إلى السواحل الإيرانية.

يتبع...